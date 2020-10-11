В Воронеже несколько домов в Коминтерновском районе остались без горячей воды

В числе отключенных от горячей воды – жители улицы 9 января Фото: "КП" Архив

В Воронеже несколько многоэтажек Коминтерновского района 11 октября, в выходной день, остались без горячей воды. Об отключении сообщили читатели «Комсомольской правды». Они пояснили, что в дежурной части воронежского филиала ПАО «Квадра» отмечают: «Отключена теплотрасса. Ведутся работы. Сегодня воды точно не будет».

Горячего водоснабжения нет в домах на шести улицах.

Как рассказали в воронежском филиале ПАО «Квадра», специалисты выявили повреждение магистрального трубопровода диаметром 500 мм в районе ул. 45-й Стрелковой Дивизии.

На время ремонта, который ориентировочно завершится сегодня в 21-00, вынуждены были отключить горячую воду по ряду адресов.

Под отключение попали дома:

– А.Овсеенко, №№ 9, 11, 13;

– 9 Января, №№ 298, 298а, 300, 300/1, 300/2, 300/3,270, 270а, 270б, 272, 274, 276, 278, 280, 282, 284, 286а, 302,211, 213, 217266282а, 292, 294.277, 254, 256, 258, 264, 286, 288, 286, 288, 231д, 231/е, 233/а, 233/б, 233/в, 233/12 ,233/13, 233/14, 233/15, 233/16, 233/17, 233/18, 233/19, 233/20, 233/21, 233/22, 233/23, 233/24, 233/25, 233/26, 233/27, 233/28, 233/32, 233/35, 262/1, 262/2, 262/3,370/б, 300/4, 300/5, 300/б, 264а, 272б, 286б, 294а;

– пер. Рамонский, 2;

– А.Овсеенко, №№ 7л, 1, 1в;

– пер. Аннинский, 1;

– 45 Стр.Дивизии, №№ 263,265,267,269,271,259/1,259/2,259/3,259/4, 259/5, 259/6, 259/7, 259/8, 259/9, 259/10, 259/11, 259/12,259/13,259/14,259/16,271, 265а, 275б, 273, 275, 283, 285, 281а;

– Беговая, №№ 219д, 219е, 219ж, 219/1, 219/2, 219/3, 223в, 223/1, 223/2, 223/4, 225, 225а, 225в.