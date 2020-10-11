Автомобилист в воронежском дворе сбил двух девочек на самокате

Авария произошла 10 октября в 14.45 у дома № 5 по улице Маршала Жукова. Водитель на автомобиле «Рено Меган» сбил двух девочек 12 и 13 лет, катавшихся на электросамокате. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Там уточнили, что за рулем иномарки был 34-летний мужчина. Водитель ехал во дворе со стороны улицы 60-ой Армии в направлении улицы Маршала Жукова. Он сбил детей, которые пересекали проезжую часть на электросамокате по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП две девочки доставлены в медицинское учреждение.

По факту проводится проверка.