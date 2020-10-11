Коронавирус в Воронежской области за сутки диагностировали у 203 человек

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

Воронежская область снова побила антирекорд по заболевшим коронавирусом. За последние сутки COVID-19 диагностировали у 203 человек. Об этом рассказали в региональном оперштабе в воскресенье, 11 октября.

Всего с начала пандемии новой инфекцией заразились 20 058 человек.

Врачи констатируют, что заболеваемость продолжает оставаться в регионе высокой. В сентябре суточный прирост стал просто зашкаливать. Если раньше он находился в районе 170-180 человек, то сейчас он превысил 200 человек. Всего с начала пандемии умерло от осложнений 233 человека.

В Воронежской области уже во многих медучреждениях открывают ковидные отделения. Продолжают массово перепрофилировать койки. Поликлиники прекратили плановый прием. А не так давно губернатор подписал указ о введении новых ограничений.