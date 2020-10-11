Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже в страшной аварии погиб водитель иномарки. Авария произошла в субботу, 10 октября в 21.30. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

ДТП случилось у дома №32 по улице Антонова Овсеенко. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Cherry Amulet, следуя от улицы Хользунова в направлении Московского проспекта, разворачиваясь, не убедился в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем Hyundai Solaris. Им управлял 21-летний воронежец. В результате водитель Cherry Amulet погиб на месте.

По факту полицейские проводят проверку, устанавливают обстоятельства и причины произошедшего.