На новой рабочей неделе в Воронежскую область придут дожди

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области на новой рабочей неделе наконец-то начнутся дожди. В некоторых районах региона небольшие осадки выпадут уже в понедельник, 12 октября. А жителям областного центра их стоит ждать к выходным. Об этом рассказали в Воронежском гидрометеоцентре.

При этом температура воздуха будет высокой. Бабье лето продолжается. Днем столбики термометров покажут от +17 до +21 градуса. Местами по области ожидается до +23. А вот ночью будет значительно холоднее – от +7 до +9 градусов тепла. В сельских районах до +11.

Установившийся в регионе сильный ветер, продолжит дуть. Местами его порывы будут достигать до 15 м/с.

Пока отопление в многоквартирных домах включать не планируют. Однако, глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин накануне отметил, если в регионе резко похолодает, то отопление в жилых домах все-таки может быть включено заранее.

Большинство воронежцев не поддержали идею досрочного начала отопительного сезона в социальной сети «ВКонтакте». Там опрос департамента ЖКХ и энергетики собрал наибольшее количество участников. Однако в Instagram и «Одноклассниках» перевес оказался за любителями тепла.