Более 56 тысяч жителей Воронежской области находятся под наблюдением в психоневрологическом диспансере

10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. В 2020 году этот день проходит под девизом: «Психическое здоровье доступно всем». В Воронежском областном психоневрологическом диспансере под наблюдением врачей находится более 56 тысяч жителей региона, из них более 26 тысяч – жители Воронежа.

Ежегодно в стационаре лечатся более 8 тысяч человек. В этом году зарегистрировано более 106 тысяч обращений по поводу заболеваний и более 27 тысяч – с профилактической целью.

- Чаще всего в Воронежской области к психиатрам обращаются в связи с эндогенными заболеваниями (шизофрения, биполярное расстройство и др.). В последнее время увеличилось число обращений в связи с психическими расстройствами людей пожилого возраста, а также с органическими заболеваниями головного мозга. Также к специалистам обращаются с депрессивными и другими не выраженными психическими расстройствами, - комментируют в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Для нуждающихся в экстренной психологической помощи, действует телефон доверия: 8 (473) 271-53-50.