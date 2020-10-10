В Воронежской области разыскивают пропавшего практически месяц назад мужчину

Быть может, вы его видели?

Поисковый отряд «Лиза Алерт» в Воронежской области объявил розыск Виктора Коновалова. 35-летний мужчина может находиться как в нашем регионе, предположительно в Богучарском районе, так и в Новосибирской области.

Родные и друзья не могут связаться с Виктором Коноваловым с 16 сентября. Информации о мужчине немного. Неизвестно даже во что он мог быть одет во время исчезновения.

Его приметы: рост - 185 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем, просьба позвонить по номеру горячей линии отряда 88007005452. Звонок бесплатный по России.