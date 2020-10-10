На жительницу Воронежской области мошенники оформили кредит

45-летняя жительница Россошанского района попалась на трюко мошенников со звонком от сотрудника банка. Звонивший сообщил, что служба безопасности зафиксировала несанкционированный доступ к ее деньгам и предложил обезопасить сбережения.

Перепуганная женщина сообщили незнакомцу пароли для подтверждения оформления кредита. В итоге на нее оформили займ да еще и накопления списали - всего мошенники увели около 540 тысяч рублей. После этого телефонная связь со лжесотрудником банка прервалась.

Оперативникам теперь предстоит найти преступника. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».