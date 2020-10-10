Спасатели потушили пожар, захвативший около 105 гектаров у села в Воронежской области

Лесной пожар в Богучарском районе, неподалеку от села Криница, удалось ликвидировать в 9.21. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Огонь захватил там около 105 га. Началось все 9 октября с загорания сухой травы, потом языки пламени перекинулись и на леса.

Вместе с тем продолжается борьба с пожаром у села Мечетка Бобровского района. Там горит сухая трава и камыш и лесная подстилка уже второй день. Хотя еще 9 октября пожар удалось локализовать на площади 5 га.

- Всего на территории области создана группировка 575 чел. и 133 ед. техники, в том числе от МЧС России – 439 чел. и 83 ед. техники (в том числе 3 воздушных судна МЧС России – 1 вертолет Ка-32 с ВСУ-5 и 2 самолета Бе-200. По состоянию на 15.00 зарегистрировано 35 выездов пожарных подразделений, - комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.