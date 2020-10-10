В Воронежской области пьяный пенсионер сбил подростка-скутериста

9 октября примерно в 16.20 в Калачеевском районе 72-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил 15-летнего скутериста. ДТП случилось на 76 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка».

По предварительным данным, пожилой водитель был в состоянии алкогольного опьянения. При повороте налево он не предоставил преимущество в движении скутеру «Рейсер». Подросток ехал прямо по главной дороге. Вот только юный мотоциклист не имел права управлять транспортным средством.

- В результате ДТП мотоциклист с травмами различной степени тяжести доставлен в медицинское учреждение. Проводится проверка. Госавтоинспекция призывает родителей ежедневно напоминать своим детям о необходимости соблюдения ПДД, а всех участников дорожного движения - проявлять уважение и взаимную вежливость на дорогах, - отметили в ГУ МВД по Воронежской области.