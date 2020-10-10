Стали известны подробности ДТП в Воронеже, в котором перевернулись два автомобиля

Устанавливаются личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

Сразу два автомобиля перевернулись в Воронеже у дома №60б по улице Богдана Хмельницкого. ДТП случилось 9 октября примерно в 18.00.

Сейчас известно, что неустановленный водитель автомобиля «ВАЗ-21099» ехал в направлении Ленинского проспекта. Вероятно, он пошел на обгон и выехал на полосу встречного движения. Но мужчина не рассчитал маневр и столкнулся с «Волгой», за рулем которой был 54-летний водитель.

Устанавливаются личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

После «ВАЗ» отлетел в другой автомобиль «Хендай Гетц», которым управлял 34-летний воронежец. В итоге и отечественная легковушка, и иномарка перевернулись.

- В результате ДТП два пассажира автомобиля «Хендай Гетц», 2 и 6-летние мальчики с травмами различной степени тяжести доставлены в медучреждение, после оказания помощи отпущены домой. Устанавливаются личность виновника ДТП, а также все обстоятельства и причины происшествия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.