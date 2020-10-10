«Белый сад», пешеходный мост и масштабная детская площадка: в Воронеже завершается реконструкция парка «Орленок»

Завершается и обустройство пешеходного моста Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

В конце ноября, как и было прописано в контракте, завершится обновление парка «Орленок» в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда». В декабре вероятны какие-то точеные доработки, но они не помешают воронежцам оценить результат.

- Мне понравилась многоплановая концепция парка. Каждый найдет место, где будет проводить время. Здесь будут спортивные, детские игровые зоны, площадка для выгула собак, территория для тихой рекреации. Теперь у нас подход совершенно иной. Мы стараемся проводить архитектурные конкурсы, выбирать самые прогрессивные решения, приглашаем к обсуждению горожан, архитектурное сообщество, активистов. В диалоге рождается истина, - отметил глава города Вадим Кстенин.

Границы для отдыха расширены

Часть элементов входной группы парка «Орленок», что были сняты в прошлом году, реставраторы уже привели в порядок. Некоторые детали, украшавшие колонны, датируются серединой прошлого века. Что-то пришлось воссоздавать по слепкам. Так, одна капитель почти на 75% будет оригинальной, а вторая - наполовину.

Чтобы парк не казался темным, в светлых тонах подобрана плитка и концепция озеленения Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Фигуру «Орленка» переместили на главную аллею - ранее, почти 40 лет, она стояла ближе к мемориальному комплексу. Сын автора скульптуры Ивана Дикунова - Алексей - выровнял ее и восстановил утраченные элементы, например, горн с раструбом.

Концепция парка расширила границы для отдыха: теперь можно удобно войти в зеленую часть. Лучевые дорожки, как и ранее, идут от центра к границам парка. Только теперь к ним добавились пешеходные деревянные настилы, отсыпанные гранитной крошкой тропинки. Они доступны и для маломобильных горожан. Для этого сделали так, чтобы бортовой камень не выступал над поверхностью троп. Завершается и обустройство пешеходного моста, с которого будет открываться отличный вид на всю территорию

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