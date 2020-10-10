В Воронежской области к 10 октября умерло еще 7 пациентов от коронавируса

Число жителей Воронежской области с подтвержденным диагнозом COVID-19 методом ПЦР+ достигло 19 855. То есть за последние сутки заражение было выявлено еще у 201 человека. Об этом 10 октября сообщает региональный оперативный штаб по коронавирусу.

В то же время за последние 24 часа выздоровели 20 095 пациентов (с ПЦР+ 17 637). То есть за сутки болезнь победили 273 человека.

К сожалению, значительно выросло число летальных случаев среди пациентов с COVID-19 - до 233. То есть за сутки умерли от коронавируса 7 человек.

Напомним, в Воронежской области вводятся дополнительные ограничения по коронавирусу. Глава региона Александр Гусев подписал указ об этом 9 октября.