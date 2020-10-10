Ночью в Воронеже молодой водитель «Инфинити» протаранил два автомобиля на встречной полосе

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

10 октября примерно в 23.00 по улице Софьи Перовской 24-летний воронежец мчал на автомобиле «Инфинити». Он направлялся в сторону Большой Стрелецкой. По предварительным данным, у дома №48 молодой водитель выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Фольксфаген Пассат» под управлением 22-летнего воронежца.

По инерции автомобиль «Инфинити» вылетел и на автомобиль «Тойота Виш», за рулем которого был 35-летний местный житель.

Последствия аварии Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

- В результате ДТП пассажир автомобиля «Тойота», 53-летний местный житель, скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Водитель автомобиля «Тойота» и пассажир автомобиля «Инфинити», 20-летняя местная жительница, с телесными повреждениями доставлены в больницу. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.