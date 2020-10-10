По состоянию на 9.00 зарегистрировано 23 выезда пожарных подразделений Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

В Воронежской области продолжается борьба с двумя крупными природными пожарами - в Богучарском и Бобровском районах. Об этом 10 октября сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

9 октября в 14.56 пришел вызов от жителей села Криница Богучарского района. В 1 километре от их домов загорелась сухая трава и лес. Площадь пожара уже достигла 75 га - из них 60 га сухой травы и 15 га леса. Кромка пожара составляет 5 км.

Около 3 га сухой растительности загорелись еще 8 октября около села Мечетка Бобровского района. 9 октября в 21.00 пожар удалось локализовать на площади 5 га. Но сухая трава и камыш продолжают гореть.

Вместе с тем ликвидирован лесной пожар в Лискинском районе на площади 12,1 га. Сухая трава загорелась всего в 270 метрах от поселка Песковатские Дачи. Вызов поступил 9 октября в 14.19. Ликвидировать возгорание удалось в 21.00.

- Всего на территории области создана группировка 575 человек и 133 единиц техники, в том числе 3 воздушных судна МЧС России – 1 вертолет Ка-32 с ВСУ-5 и 2 самолета Бе-200. По состоянию на 9.00 зарегистрировано 23 выезда пожарных подразделений, - комментируют в ГУ МЧС по Воронежской области.

Ранее Воронежский заповедник временно закрыл экотропы из-за пожароопасной ситуации в регионе.