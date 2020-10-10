Отопление в Воронежской области в этом году все-таки могут включить досрочно

Результаты голосования

Глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин отметил, если в регионе резко похолодает, то отопление в жилых домах все-таки может быт включено заранее. Однако о конкретной температуре, которая должна послужить сигналом, не говорится.

Ранее из-за пандемии коронавируса предложили включить отопление, если температура на улице будет не выше +12 в течение пяти дней подряд. Обычно ориентируются на +8.

Большинство воронежцев не поддержали идею досрочного начала отопительного сезона в социальной сети «ВКонтакте». Там опрос департамента ЖКХ и энергетики собрал наибольшее количество участников. Однако в Instagram и «Одноклассниках» перевес оказался за любителями тепла.

- Многие регионы из-за пандемии коронавируса уже начали подавать тепло во все жилые дома. Опрос в социальных сетях показал, что единодушного мнения по этому вопросу у воронежцев нет. Котельные уже полностью готовы запустить отопление, однако при принятии решения о старте отопительного сезона в многоквартирных домах мы будем ориентироваться на погодные условия. По прогнозам синоптиков, следующая неделя обещает быть теплой и сухой. В случае, если резко и надолго похолодает, пройдут совещания с главами районов и городов исходя из главной цели - обеспечить максимально комфортные и безопасные условия пребывания людей в своих квартирах, - отмечает глава департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.