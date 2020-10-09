В Воронеже в массовом ДТП с опрокидыванием пострадали два ребенка

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Вечером в пятницу, 9 октября, в Воронеже на улице Богдана Хмельницкого, 60 б произошло ДТП с участием трех машин.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, аварию, по предварительным данным, спровоцировал неустановленный водитель на ВАЗ-21099. При движении в сторону Ленинского проспекта он выехал на «встречку» и столкнулся с «Волгой» под управлением 63-летнего мужчины. После удара «девятку» отбросило на «Хендай Гетс», за рулем которого был 34-летний мужчина, а в салоне – два ребенка, шести и трех лет. В результате столкновения «девятка» улетела на обочину и перевернулась, а иномарка опрокинулась на бок.

Находившиеся в «Хендае» мальчики получили ранения. К счастью, травмы оказались легкими: после осмотра врачей детей отпустили домой.

На месте аварии работают сотрудники полиции, которые начали проверку причин и обстоятельств происшествия.