Пожилые воронежцы получили помощь и консультации от депутатов

фото Воронежской областной Думы

С 5 по 9 октября приемы прошли на 40 площадках. Всего за время проведения тематической недели приемов поступило свыше 450 обращений от граждан пожилого возраста. Причем из-за ужесточения противовирусных требований большая часть общения проходила в онлайн-режиме. По поручению председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Владимира Нетёсова участие в приемах граждан прияли партийцы всех уровней.

Так, 9 октября на связь с депутатом Воронежской областной Думы Мариной Андрейчук вышли сотрудники и постояльцы областного геронтологического центра. В режиме видеоконференции пожилые люди смогли задать вопросы, касающиеся индексации пенсий, правильности начисления пенсионных выплат, а также льготного обеспечения инвалидов средствами реабилитации. На все вопросы депутат облдумы Марина Андрейчук и приглашенные специалисты дали исчерпывающие ответы.

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