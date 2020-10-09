В Воронеже наказали семь транспортных предприятий, пассажиры которых ездят без масок

фото с сайта мэрии Воронежа

За теплый период года воронежцы расслабились и перестали носить маски в общественных местах. А между тем масочный режим, введенный в Воронежской области с 12 мая, никто не отменял.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом в пятницу сотрудники транспортного управления мэрии вышли в рейд и проверили самые популярные городские маршруты. Их пассажирам напомнили о необходимости использования средств индивидуальной защиты.

За нерадивых пассажиров расплачиваются перевозчики. В ходе рейда за нарушение масочного режима проверяющие составили семь протоколов на транспортные предприятия, пассажиры которых чаще всего нарушали предписание.

- Дальнейшая мера наказания – предупреждение или штраф – для них будет определена в суде, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участники рейда отметили, что большинство пассажиров имеют маски, но не пользуются ими. Кстати, на случай отсутствия у пассажира маски отдельные перевозчики готовы предоставить ее бесплатно, за счет средств транспортной компании.

В мэрии также отметили, что рейды продолжатся и на следующей неделе.