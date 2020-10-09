В Воронежской области выявили новые очаги АЧС

В Воронежской области выявили новые очаги африканской чумы свиней. Болезнь обнаружили в Калачеевском и Бобровском районах. Среди пораженных хозяйств - два крупных мясокомбината Воронежской области. Это ООО «Калачеевский мясокомбинат» и ООО «Бобровский мясокомбинат».

Губернатор Воронежской области подписал указ, которым до 7 декабря на территориях, где выявлены очаги АЧС, вводится карантин. Согласно ему, в радиусе не менее 5 км от очага запрещен вывоз свиней или их мяса, сырья, продуктов и отходов свиноводства, оборудования и инвентаря, используемого при содержании животных.

Напомним, ранее опасную болезнь свиней выявили в хозяйстве «Калачеевское» в поселке Пригородный.