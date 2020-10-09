Под Воронежем рядом со сгоревшей старинной школой снова возник пожар

В Рамони рядом со сгоревшей в ночь с 6 на 7 октября старинной деревянной школой утром пятницы, 9 октября, возник новый пожар. На этот раз по неизвестной причине загорелся сарай. На место ЧП срочно прибыли пожарные, которые в течение нескольких минут потушили пламя. В результате пожара в постройке обрушилась кровля, но никто из людей не пострадал.

Напомним, что старинная школа в Рамони построена еще при принцессе Евгении Ольденбургской и являлась объектом культурного наследия регионального значения. Вскоре после пожара в управлении по охране объектов культурного наследия заявили о том, что рассматривают возможность консервации объекта и последующего его восстановления.