Воронежских актеров наградят премией "Браво" 12 октября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 октября Воронежский Дом актера откроет 43 театральный сезон. Начнут его с церемонии награждения лауреатов областного театрального конкурса «Браво». Напомним, обычно победителей поздравляют 27 марта, в Международный день театра. В этом году из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусом, праздник пришлось перенести.

Напомним, в конкурсе приняли участие 36 спектаклей профессиональных театров области, созданные с первого марта по 31 декабря 2019 года. В этом году премию вручат:

- Михаилу Гостеву за роль Бальзаминова в спектакле «Бальзаминов» по пьесе Островского (Камерный театр),

- Сергею Карпову за роль Арбенина в спектакле «Маскарад» по Лермонтову (театр драмы),

- Екатерина Пухначева за роль Катюши Масловой в спектакле «Воскресение» по роману Толстого (ТЮЗ),

- Тамара Цыганова за роль Красавиной в спектакле «Бальзаминов» (Камерный театр),

- Людмила Гуськова за роль Арманды Бежар в спектакле «Кабала святош» по Булгакову (Камерный театр),

- Михаил Каданин за роль Семена Семеновича в спектакле «Крокодил» по повести Достоевского (театр кукол «Шут»),

- Елизавета Корнеева за роль Авроры в балете «Спящая красавица» Чайковского (театр оперы и балета),

- Роман Дюдин за роль Мизгиря в опере «Снегурочка» Римского-Корсакова (театр оперы и балета),

- Николай Гаврилин за работы в спектаклях «Зеркало», «Танцуем Мандельштама» (Камерный театр).

В номинации «За честь и достоинство» наградят заслуженную артистку РФ Надежду Бапаркину, заслуженного деятеля искусств РФ Александра Латушко.

Приз секции критики получит спектакль «Барышня-крестьянка» по Пушкину (Лискинский музыкально-драматический театр).

А сецприз конкурса - Татьяна Солошенко за роли в спектаклях «Ловелас» (творческий центр «Антреприза»), Inostranka по повести Довлатова, «Свидетельские показания» Данилова (Никитинский театр).