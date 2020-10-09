На время отключения жителям центра Воронежа подгонят бочки с технической водой

фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Для удобства граждан, не успевших запастись на период отключения достаточным количеством воды, управляющие компании установят бочки с технической водой. Заполнить из них свои емкости горожане смогут в субботу, 10 октября, с 10 до 13 часов и с 17 до 20 часов. Бочки установят по следующим адресам:

ул. Мира, д. 1. ул. Мира, д. 2. ул. Плехановская, д. 22. ул. Чайковского, д. 8. ул. Комиссаржевской, д. 16.

Напомним, воду в Центральном районе отключат с вечера пятницы, 9 октября, до вечера субботы, 10 октября, в связи с работами на коллекторе, проходящем через виадук на Работнице, где началась реконструкция.