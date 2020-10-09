Пострадавшим от пожаров жителям Воронежской области помогут быстрее получить документы из ЕГРН

фото с сайта ГУ МЧС по Воронежской области

Для помощи жителям Воронежской области, пострадавшим от пожаров в 2020 году в региональном управлении Росреестра создали оперативную группу, которая организовала работу мобильных групп из работников Управления Росреестра, Кадастровой палаты и МФЦ. Они проведут выездные приемы и консультации граждан в районах, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

Кроме того, работает горячая линия. По телефону 8 (473) 210-76-30 с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 16.45 граждане могут получить необходимую информацию.

- Обеспечено оперативное взаимодействие с органами местного самоуправления Воронежской области, в том числе - без участия заявителей по подготовке и предоставлению необходимых документов и сведений из Единого государственного реестра недвижимости в целях подтверждения факта отсутствия (наличия) жилья и иных объектов недвижимости у лиц, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, - рассказали в управлении Росреестра.

В ведомстве заверили, что все документы из Единого государственного реестра недвижимости по запросам органов местного самоуправления предоставят в течение одного-полутора рабочих дней.