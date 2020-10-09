Департамент природных ресурсов и экологии заявил о необходимости доработки проекта генплана Воронежа

В Воронеже завершились общественные обсуждения генерального плана города. Как рассказали в пресс-службе мэрии, в ходе обсуждения поступило больше 1100 предложений, которые сейчас систематизируются и проходят комиссионное рассмотрение.

- После завершения согласовательной работы итоговый проект Генерального плана будет рассматриваться Воронежской городской Думой, которая и примет окончательное решение, - рассказали в мэрии.

Также стало известно, что Воронежский региональный департамент природных ресурсов и экологии обнаружил в проекте нарушения, на которые ранее указали общественники – защитники яблоневого сада. В частности, речь идет о том, что необходимо внести изменения в карты функциональных зон плана с указанием площади, границ и режимов зон особо охраняемых природных территорий областного значения. Свои замечания и предложения департамент направил в адрес департамента архитектуры и градостроительства региона.