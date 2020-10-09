Житель Воронежской области насушил на чердаке 3,2 кг конопли

10 лет грозит жителю села Желанное Аннинского района за хранение конопли в большом размере.

На чердаке у 34-летнего сельчанина оперативники обнаружили кусты высушенной конопли. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотическое вещество. Всего мужчина насушил 3,2 кг травы.

Как объяснил сельчанин полицейским, дикорастущие кусты конопли он обнаружил в лесополосе, сорвал и высушил, чтобы в дальнейшем изготовить наркотик для личного употребления.

За незаконное хранение наркотиков ему светит до 10 лет лишения свободы.