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Происшествия

Житель Воронежской области насушил на чердаке 3,2 кг конопли

Мужчина нашел в лесу кусты и решил оставить их себе
Ярослав ИВАНОВ
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10 лет грозит жителю села Желанное Аннинского района за хранение конопли в большом размере.

На чердаке у 34-летнего сельчанина оперативники обнаружили кусты высушенной конопли. Экспертиза подтвердила, что растения содержат наркотическое вещество. Всего мужчина насушил 3,2 кг травы.

Как объяснил сельчанин полицейским, дикорастущие кусты конопли он обнаружил в лесополосе, сорвал и высушил, чтобы в дальнейшем изготовить наркотик для личного употребления.

За незаконное хранение наркотиков ему светит до 10 лет лишения свободы.

Криминал