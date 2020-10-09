На Большой воронежской экотропе появились столбики навигации

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Силами общественников и волонтеров продолжается благоустройство пешеходного туристического маршрута на территории Нагорной дубравы – Большой воронежской экологической тропы. Теперь на ее участке от урочища Лысая гора до Мокрого лога есть навигационные столбики с указанием направления движения, и туристы могут не бояться сбиться с пути.

Следующим этапом благоустройства станет оборудование такими указателями отрезка экотропы от Чертовиц до Рамони – сообщили авторы проекта.

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