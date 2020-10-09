В Воронеже ночью рецидивист отобрал у прохожей сумку с ноутбуком

8 октября на Левом берегу Воронежа ограбили женщину. Около 22.30 на Ленинском проспекте, 105 на 30-летнюю даму напал прохожий: угрожая предметом, похожим на нож, мужчина отнял у нее сумку с ноутбуком.

Наряд патрульно-постовой службы, патрулируя территорию, в направлении которой скрылся нападавший, заметили схожего по описанию мужчину. При появлении полицейских он пытался скрыться. Патруль преследовал и задержал убегавшего. У него обнаружили сумку с ноутбуком.

В полиции выяснилось, что 27-летний задержанный житель Новоусманского района уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичное преступление. За разбой рецидивисту грозит до 10 лет заключения.