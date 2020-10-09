Воронежский фестиваль «Читай-Болтай» перенесли из-за коронавируса на март 2021 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Третий фестиваль детской и юношеской литературы «Читай-Болтай», изначально намеченный на 11-13 декабря 2020 года, перенесли из-за коронавирусных ограничений на весну. Пока он намечен на март 2021 года.

- О возможном перенесении фестиваля из-за связанных с коронавирусом ограничений стало известно еще летом, теперь оно окончательно подтвердилось. Мы решили выбрать даты, в которые обычно заканчиваются все сезонные карантины, - 12, 13, 14 марта, прямо перед весенними каникулами. Надеемся, что к этому моменту эпидемиологическая ситуация и настроение посетителей будут более подходящими для наших мероприятий, - сообщили организаторы. - Местом проведения форума традиционно остается Дворец творчества детей и молодежи, тема тоже прежняя - «Игра в будущее».

Перенесут и мероприятия литературного марафона «Читай-Болтай»: программа квизов и стендапов начнется в марте следующего года в дни фестиваля и продлится до июля. Конкретные даты каждого квиза и стендапа определят в 2021 году.

«Читай-Болтай» объединяет книжную ярмарку, лекционный и творческий блоки, мастер-классы, развлечения, выступления театральных коллективов. Каждый год команда фестиваля выбирает тему, связанную с детским чтением, и старается всесторонне ее развить через специально составленную трехдневную программу.

В 2019 году фестиваль посетили около 7,5 тыс. человек, в книжной ярмарке приняли участие два десятка издательств, более 40 экспертов из Воронежа и других городов провели более 50 лекций и мастер-классов, прошли пять спектаклей, шесть выставок.