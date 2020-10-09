Воронежский рынок наказали за "самое свежее и вкусное"

Воронежское региональное управление ФАС усмотрело в действиях Центрального рынка нарушение закона в виде недобросовестной рекламы. На официальном сайте рынка написано, что «самое свежее и вкусное у нас». При этом автор утверждения не указывает конкретные характеристики или параметры, по которым проводится сравнение.

- Это может привести к причинению убытков хозяйствующим субъектам-конкурентам, либо нанести вред их деловой репутации, - отметили в УФАС.

По итогам проверки антимонопольное ведомство выдало администрации рынка предписание о прекращении нарушения закона.