Чтобы не было новых пожаров: в выходные инспекторы будут ловить воронежцев со спичками

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежские спасатели обратились к жителям региона с просьбой не проводить в выходные никаких работ с огнем. Не жечь мусор на дачах, не жарить шашлыки. Сложная пожароопасная обстановка в регионе сохраняется. Объединенная группировка не успевает тушить возгорания. В Воронежской области пожары уничтожили уже 1322 гектара лесов. В опасности могут в мгновения ока оказаться жилые дома, особенно в сельской местности.

- В области горит каждый день. Пожарные сбились с ног. Пришло время, когда вы можете нам помочь, по сути, ничего не делая. Основные пожары из-за подожженной травы и костров, искры от которых ветер превращает в пожары на десятки гектаров. Просто перестаньте жечь костры! - обращается к жителям Воронежской области заместитель начальника ПСЧ-2 Артем Казин.

Спасатели устали увещевать. И предупреждают: все сотрудники органов пожарного надзора в выходные будут работать по поиску вольных или невольных поджигателей вокруг населенных пунктов.

Ну нам же не надо повторения недавнего "багрового уик-энда" и тем более ситуации 2010 года?