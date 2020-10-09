Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют в апреле 2021 года

Новый детский корпус противотуберкулезного диспансера откроют в начале второго квартала 2021 года, сообщил департамент здравоохранения Воронежской области.

Общая площадь объекта составляет более 12 тыс. кв. метров. В здании будет располагаться не только поликлиника на 300 посещений в смену, но и лечебная часть: приемное отделение, блок для пациентов с бактериовыделением на восемь больных, блок на 14 коек, лечебно-диагностический блок, блок для пациентов без бактериовыделения на 28 больных. А также лаборатория, рентген-кабинет, хозяйственные помещения, пищеблок.

В здании завершены монолитные работы, завершается монтаж систем отопления, вентиляции, электроснабжения и слаботочных систем. Установлены окна и наружные витражи, ведется монтаж ограждений лестниц и входов. Подготовлены помещения для томографа, рентгенкабинета, ведется монтаж оборудования.

На территории возле корпуса построят детскую и спортивную площадки. Уже ведутся работы по благоустройству.

В апреле 2021 года детский корпус противотуберкулезного диспансера введут в эксплуатацию.