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Общество

В Воронеже поменяли маршруты трех автобусов на время ремонта виадука на улице Ленина

Около 200 горожан прислали свои предложения по изменению путей
Олег ИВАНОВ
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Автобусы скоро не смогут ходить по привычному маршруту

Автобусы скоро не смогут ходить по привычному маршруту

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежский перевозчик определился с вариантами объезда остановки «Работница». На время перекрытия виадука на улице Ленина придется по-новому организовывать движение. О путях для автомобилистов «КП-Воронеж» недавно рассказывал начальник отдела дорожного надзора регионального УГИБДД Сергей Гуринов.

Теперь же «АТП-1» согласовало с управлением транспорта администрации Воронежа варианты объезда виадука для общественного транспорта. Горожанам ранее предлагали решить судьбу трех автобусных маршрутов - № 10А, №120 и №50. В итоге пришло около 200 откликов.

- Разрыв между предложенными вариантами оказался минимальным, а в случае с маршрутом №120 голоса и вовсе распределились ровно 50/50. Какой бы вариант мы не выбрали, для части пассажиров, к сожалению, он окажется неудобным. Наша задача сейчас максимально облегчить нагрузку на одни и те же улицы, насколько это в принципе возможно в текущей ситуации. При этом мы убедились в том, что подобные вопросы необходимо решать только с привлечением пассажиров к обсуждению, - прокомментировал исполнительный директор ООО «АТП-1» Владимир Георгиевский.

В итоге были приняты следующие решения:

№ 10а «ул. Перхоровича - мкр. Отрожка»

Ж/Д вокзал «Воронеж-1» – ост. «Коммунаров» – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост – ост. Работница (разворот у ВГПУ) – Северный мост.

№10А

№10А

№ 120 «Юго-Западный рынок – больница «Электроника»

Ж/Д вокзал «Воронеж-1» – ул. Мира – ул. Степана Разина – Чернавский мост – Ленинский проспект – Остужевское кольцо. Далее маршруту.

№120

№120

№50 «ул. Перхоровича – мкр. Лесная поляна»

Площадь Ленина – пр. Революции (до ост. Петровский сквер) – ул. Степана Разина – Набережная Массалитинова – Северный мост – ост. Работница (разворот у ВГПУ) – Северный мост

№50

№50

Ранее мы сообщали, что с 22:00 9 октября до 22:00 10 октября потребуется отключение водоснабжения в домах в центре города из-за переустройства сетей у путепровода на улице Ленина.