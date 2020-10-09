Наркодиспансер продолжит выдавать воронежцам справки на права и ношение оружия

Несмотря на то, что воронежские поликлиники временно приостановили прием взрослых из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в регионе, областной наркодиспансер продолжает работать в штатном режиме. Справки об отсутствии противопоказаний к управлению транспортным средством и владению оружием выдают по графику.

Как сообщил облздрав, в период ухудшения эпидситуации по ковиду в диспансере смогли создать условия для соблюдения требований Роспотребнадзора. В учреждении исключили очереди в коридорах: соблюдается рекомендованная дистанция в 1,5-2 метра между посетителями, всем пришедшим на прием измеряют температуру бесконтактными термометрами, обрабатывают руки дезинфицирующими средствами.

Исследования на наличие в организме наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов проводятся также в прежнем режиме. Медицинские освидетельствования на состояние алкогольного или наркотического опьянения по направлениям правоохранительных органов проводятся круглосуточно.

Диспансер работает с понедельника по пятницу с 8.00 до 18.00, в субботу с 8.00 до 14.00. Телефон регистратуры 8(473) 249-71-24.