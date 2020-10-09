За сутки мошенники выманили у жителей Воронежской области более 1,7 млн рублей

За 8 октября жертвами мошенников стали 15 жителей Воронежской области. Всех обманули дистанционно, у четверых удаленно сняли деньги с банковских карт. В общей сложности, воронежцы лишились более 1,7 млн рублей.

На старую "удочку" попалась 42-летняя жительница Левобережного района. Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником финансового учреждения, сообщил, что службой безопасности банка зафиксирован несанкционированный доступ к ее деньгам.

Мошенник предложил обезопасить сбережения от действий "мошенников" и назвать ему для этого персональные данные карты и пароли доступа к личному кабинету, приходящие в смс-сообщениях. Женщина растерялась, сообщила данные и с ее счета исчезли 336 тысяч рублей.

Будьте бдительны, никому и никогда не сообщайте данные своей карты, код на ее обороте, пароли из смс. Звонящим "из банка" отвечайте просто: зайду в отделение и все уточню на месте. Так вы сбережете свои средства.