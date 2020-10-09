В красивую дату 10.10.2020 в Воронежской области поженятся 200 пар

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В два раза больше воронежцев хотят пожениться в "красивую" дату. Так, 10 октября (10.10.2020) в регионе планируют зарегистрировать брак 200 пар (из них 81 пара – в районах области и 119 - в Воронеже) - тоже красивое число!

А вот неделей ранее, в субботу 3 октября, поженились 102 пары, сообщили в региональном управлении ЗАГС.

Свадебные чиновники отмечают, что больше всего браков в «красивую» дату было зарегистрировано 08.08.08 – 524.

А 07.07.2007 в Воронежской области заключили брак 416 пар. А 11.11.2011 появилось 386 новых семей.

- Воронежцы стали чаще жениться и в "нестандартные" и непопулярные даты, чтобы доказать, что их любовь выше примет и предрассудков. В последнее время много молодых людей желают зарегистрировать брак в мае, несмотря на "народную" примету «будешь всю жизнь маяться», - сообщили в управлении ЗАГС Воронежской области. - Многих не пугает и «пятница 13-е» - желающих пожениться в этот день достаточно. Что интересно, процент разводов у заключивших браки 13-го ниже процента соединивших союз в «красивые» даты. Например, в пятницу 13 мая 2016 високосного года не побоялись вступить в брак 61 пара молодых людей, из них 56 семей все еще хранят семейные узы!