В Воронеже на выходные будет сухо и прохладно

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжает держаться несвойственная для осени погода. В этот уик-энд будет сухо и прохладно, но значительно теплее, чем обычно в такое время года.

В частности, сегодня, 9 октября, днем ожидается до 20-21 градуса тепла.

В субботу, 10 октября, до +17 градусов.

В воскресенье, 11 октября, до +15.

Ночами в эти дни будет значительно холоднее - до +7.

В понедельник, синоптики прогнозируют небольшой дождь, но снова потеплеет - до +20.

Есть время в выходные погулять, но не забывайте носить маски в общественных местах.