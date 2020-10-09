В центре Воронежа «Киа Сид» сбила двух женщин на пешеходном переходе

За 8 октября в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 135 ДТП, в них пострадали девять человек.

Около 15.15 в Воронеже на площади Ленина, 9 сбили двух пешеходов.

24-летний водитель «Киа Сид», следовавший со стороны проспекта Революции в направлении ул. Кирова, сбил двух женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавших, которым 58 лет и 61 год, с травмами доставили в больницу.

Сотрудники полиции устанавливают причины ДТП.

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