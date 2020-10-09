В Воронежской области «Ниссан Фуга» врезался в «Форд Фокус»: двое пострадали

фото 36.мвд.рф
В Петропавловском районе сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали два человека. Авария случилась 8 октября около 10.45 в Петропавловском районе.
На 30-м километре автодороги М-4 «Богучар-Петропавловка», по предварительным данным полиции, 26-летний водитель автомобиля «Ниссан Фуга» не выдержал боковой интервал до движущегося во встречном направлении автомобиля «Форд Фокус» и столкнулся с ним.
В результате ДТП оба водителя попали с травмами в больницу.
Сотрудники полиции устанавливают причины аварии.
фото 36.мвд.рф