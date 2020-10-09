Воронежцы отказались от досрочного начала отопительного сезона

Результаты опроса

Большинство воронежцев не поддержали идею досрочного начала отопительного сезона в этом году. Хотя перевес одного мнения над другим оказался минимальным. Опрос на эту тему завершился 9 октября в официальном паблике правительства Воронежской области.

Напомним, представители регионального департамент ЖКХ и энергетики из-за пандемии коронавируса предложили дать тепло в батареи многоэтажек раньше. Котельные уже готовы к работе. Отопление предложили включить, если температура на улице будет не выше +12 в течение пяти дней подряд. Обычно ориентируются на +8.

В опросе приняли участие 13 888 человек. При этом 50.39% высказали против того, чтобы менять нормы. А еще 49.61% - проголосовали «за». Какое решение будет выбрано при таком исходе опроса пока не сообщается.