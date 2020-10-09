Воронежцы распространили в соцсетях видео давки в поликлинике №7

Стоп-кадр видео

В соцсетях воронежцы распространили видео толпы в фойе поликлиники №7, снятое 5 октября. В ролике горожане стоят практически вплотную друг к другу.

- Не организован прием посетителей, не соблюдена дистанция. Температурящие стоят вместе со здоровыми… Толпа стоит на оплату теста: у кого он будет положительным, у кого отрицательным, после такой толкучки уже не важно, - сообщил телеграмм-канал «Черноземец», опубликовавший запись.

Напомним, 7 октября облздрав сообщил о временном приостановлении с 6 октября приема в поликлиниках из-за ситуации с коронавирусом.

Напомним, сводки регионального оперштаба с каждым днем все неутешительнее. За последние сутки ковид диагностировали еще у 195 человек, еще один пациент скончался. Всего с начала пандемии от осложнений коронавируса в Воронежской области умерли 226 человек