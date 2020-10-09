Воронежский заповедник временно закрыл экотропы из-за пожароопасной ситуации в регионе

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский заповедник сообщил, что с 9 октября временно приостановлено посещение экологических троп. Ограничения связаны с пожароопасной обстановкой в области.

Сотрудники заповедника убедительно просят воронежцев не разводить костры, а лучше вообще не ходить в лес. Напомним, губернатор со 2 октября ввел ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Ограничения действуют по 25 октября на всей территории Воронежской области.

Администрация заповедника просит при обнаружении лесного или ландшафтного пожара на территории Воронежского заповедника, заказника «Воронежский» и «Каменная степь» звонить на прямую линию лесной охраны по телефону 8 (473) 269-44-85 круглосуточно, а также по номерам: +7(473) 259-45-48; 259-45-60; 210-66-20.

Напомним, спасатели несколько дней боролись с огнем на территории Хоперского заповедника.