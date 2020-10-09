Воронежский концерт Анны Нетребко перенесли на весну

Концерт оперной дивы Анны Нетребко и тенора Юсифа Эйвазова, который планировался 27 октября в концертном зале Event Hall, перенесли в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Воронеже.

- Мы готовились к событию больше года, но провести концерт сейчас не представляется возможным. Мы обязательно встретимся с потрясающими Анной Нетребко и Юсифом Эйвазовым 18 марта 2021. Все билеты остаются действительны и не нуждаются в обмене, - отметили организаторы.

Напомним, Анна Нетребко сама в конце сентября перенесла коронавирус.