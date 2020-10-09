Воронежцам покажут израильское кино

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже в очередной раз проходит фестиваль израильского кино. До 11 октября включительно в кинотеатре «Спартак» киноманы смогут увидеть лучшие полнометражные и документальные картины, которые покажут Израиль с неофициальной стороны жизни - с особенным юмором.

9 октября в 19.00 докфильм «Голда» (18+) рассказывает историю правления первой и единственной женщины, руководившей Израилем, - Голды Меир.

10 октября в 17.30 докфильм «Жил-был мальчик» (12+) о прекрасной семье, о любящих родителях, которые делают все возможное, чтобы вырастить троих детей, довольных своих судьбой, несмотря на все сложности, с которыми они ежедневно сталкиваются. Ведь один из детей - умный, обаятельный и жизнерадостный мальчик с церебральным параличом. Он растет с двумя здоровыми братьями, умеющими бегать и играть в футбол.

10 октября в 19.00 мелодрама «Голоса за кадром» (16+) – о Викторе и Рае Френкель, которые на протяжении десятилетий были золотыми голосами советского дубляжа. В 1990 году они иммигрировать в Израиль. Там не было работы для русскоязычных артистов дубляжа, и попытки Френкелей в первые месяцы пребывания в стране применить свой талант привели к неожиданным событиям и превратили начало новой главы их жизни в забавное, болезненное и абсурдное приключение.

11 октября в 17.30 докфильм «Миссис Джи» (18+) - история успеха легендарного дизайнера, основательницы и владелицы империи купальников Gottex. Лея Готтлиб была женщиной, полной противоречий, сумевшей преодолеть сложные периоды своей жизни: пережить Холокост, основать небольшую фабрику в Израиле и сделать ее феноменально успешной во всем мире.

11 октября в 19.00 комедия «Как сыр в масле» (16+) - история про кинорежиссера, пребывающего на грани нервного срыва. Его навязчивое желание показать миру свою новую гениальную работу и одержимость провальной рекламной кампанией фильма становятся фоном для незабываемой ночи накануне премьеры – во всяком случае, для самого режиссера и его эксцентричных друзей.