У 96 жителей Воронежской области зафиксировали болезнь Лайма

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

С начала года уже 96 жителей Воронежской области заболели клещевым боррелиозом (по-другому ее называют болезнью Лайма). Главным переносчиком заразы санитарные врачи называют кровососущих. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего за 8 месяцев к медикам с жалобами на укусы клещей в регионе обратилось 2137 человек. Никто из них опасным клещевым энцефалитом не заболел. Санврачи отмечают, что в целом активность насекомых в нынешнем году снизилась на 26,7%. Болезнь Лайма обнаруживали в основном у жителей города Нововоронежа, Семилукского и Хохольского районов.

Как понять, что заболевание после укуса клеща проявилось? Надо посмотреть на симптомы. Среди них: покраснение кожи, общее недомогание, слабость, головные боли, тошнота, боль в мышцах и костях, температура до 38 градусов. Болезнь грозит увеличением печени и селезенки, в тяжелых случаях – поражением нервной и сердечно-сосудистой систем.

Для предотвращения контактов жителей Воронежской области с клещами специалисты обрабатывают леса и зоны отдыха. В текущем году дезинсекцию провели на 652,3 га.

А для того, чтобы защититься от клещевого энцефалита, санитарные врачи рекомендуют сделать прививку. Вакцинацию начали с октября. Подробнее можно узнать на горячей линии управления Роспотребнадзора по Воронежской области: 8-800-201-59-78.