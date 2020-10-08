К обязательным работам приговорили под Воронежем мужчину, пытавшегося украсть бутылку водки

Калачеевский районный суд приговорил 41-летнего местного жителя к 240 часам обязательных работ за попытку украсть бутылку водки из магазина. Он стал фигурантом уголовного дела за попытку грабежа. Об этом сообщили в суде 8 октября.

Как было установлено, в июле вечером в супермаркет в селе Заброды зашел подвыпивший мужчина. В торговом зале он взял со стеллажа бутылку водки стоимостью 519 рублей и спрятал ее под одеждой. Решив, что никто не заметит, направился к выходу. Но был остановлен сотрудниками магазина. Водку пришлось вернуть. А злоумышленника сдали приехавшему наряду полиции.

Суд признал подсудимого виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ и назначил наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.