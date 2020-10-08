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Происшествия

Под Воронежем мужчина пойдет под суд за убийство собутыльника бидоном

Устав бить кулаками, взял, что первое попалось под руку
Евгения ФРОЛОВА
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Дело будет рассматривать Калачеевский районный суд. На скамье подсудимых окажется 36-летний житель Воробьевского района. Его обвиняют в убийстве своего собутыльника металлическим бидоном, рассказали в суде.

Как следует из обвинительного заключения, инцидент произошел в марте 2020 года. Мужчина распивал спиртное в компании своих друзей в одном из домов Воробьевского района. Поругавшись с одним из них, он начал драку. Сначала в ход пошли кулаки. А потом он взял металлический бидон и стал бить им собутыльника по голове и туловищу. От полученных травм мужчина скончался до прибытия скорой помощи.

Было возбуждено уголовное дело по статье убийство (ч. 1 ст.105 УК РФ). Обвиняемый содержится под стражей.

Криминал