Под Воронежем мужчина выплатит аэропорту «Шереметьево» 190 тысяч за вырванное оборудование

фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калачеевский райсуд взыскал с местного жителя на в пользу АО «Международный аэропорт Шереметьево» материальный ущерб. Теперь мужчина обязан выплатить воздушной гавани более 190 тысяч рублей. Об этом сообщили в суде.

Как оказалось, мужчина «задолжал» аэропорту после инцидента, который произошел в октябре прошлого года. Он повредил дорогостоящее оборудование, установленное рядом с выходом на посадку № 111. Просто вырвал его и кинул на пол. О том, что так разъярило пассажира, неизвестно. Однако аэропорт Шереметьево подал в суд и потребовал возместить ущерб. Мировой судья 263 судебного участка Химкинского района Московской области 17 марта 2020 года признал калачеевца виновным в вандализме (ч. 1 ст. 214 УК РФ). И потребовал возместить ущерб в размере 234763 рубля 64 копейки.

Однако Калачеевский признал эти требования несостоятельными. Истец подтвердил стоимость оборудования без учета износа. И скостил сумму до 198952 рублей 24 копеек.