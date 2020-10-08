В Воронежском театре оперы и балета перед спектаклем умер артист

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

7 октября на 66-м году жизни скоропостижно скончался артист Воронежского театра оперы и балета Петр Попов.

Петр Валентинович должен был исполнять роль в вечернем спектакле. Но внезапная остановка сердца (причина смерти - сердечная недостаточность) оборвала жизнь артиста.

Вся творческая жизнь Петра Попова была посвящена воронежскому театру. В 1973 году он окончил Воронежское хореографическое училище и тогда же был принят в балетную труппу театра.

В творческой копилке Петра Попова множество характерных образов. Наиболее запоминающиеся партии – Малаец («Песнь торжествующей любви» Носырева), Шут, фея Карабосс, Дроссельмейер («Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик» Чайковского), Атаман («Тысяча и одна ночь» Амирова), Северьян («Каменный цветок» Прокофьева), Синьор-помидор («Чиполлино» Хачатуряна), Полковник («Привал кавалерии» Армсгеймера). В 1994 году Петру Попову было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации.

- У артиста была и успешная педагогическая карьера – он много лет преподавал классический танец в хореографическом училище, последние годы был педагогом-репетитором в театре, воспитал ни одно поколение молодых танцовщиков. При этом Петр Валентинович продолжала радовать поклонников ролями в спектаклях современного репертуара – это Петр Леонтьевич в «Анюте» Гаврилина, Наставник принца, Дроссельмейер и король Флорестан в балетах Чайковского «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица». Коллектив театра выражает глубокие соболезнования родным и близким Петра Попова, -отметили в театре оперы и балета.

О дате прощания с артистом сообщат дополнительно.