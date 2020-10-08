В Воронеже мужчину, избившего двухлетнего малыша, отправили на 2 месяца в СИЗО

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Мужчину, избивавшего под камерами в переулке Ольховый двухлетнего малыша, отправили в СИЗО. Решение о мере пресечения принимал Левобережный районный суд. Он проведет под арестом как минимум два месяца – до 5 декабря. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области.

Напомним, в отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст.117 УК РФ (истязание в отношение заведомо несовершеннолетнего).

Страшная история, попавшая на видео 6 октября, потрясла Воронеж. Местный житель жестоко избил двухлетнего малыша. В начале видео, которое очевидцы передали полицейским, мужчина сидит на скамейке у подъезда, а ребенок лежит на земле, зажатый ногами взрослого. После этого воронежец поднимает мальчика, сажает рядом, поправляет капюшон куртки, а спустя несколько секунд бьет его несколько раз рукой по голове. После этого он взял его на руки и буквально рухнул с ним на железную ограду. Ребенка госпитализировали с множественными ушибами.

Как оказалось, малыш – пасынок мужчины. Правоохранители выяснили, что он не раз применял насилие к нему. По данным СУ СКа, с 17 июля по 6 октября 2020 года подозреваемый неоднократно причинял физические и психические страдания сыну его супруги, бил его.

Сейчас следователи продолжают допросы свидетелей и устанавливают все обстоятельства преступления. Ход расследования взял на контроль руководитель регионального следственного управления Кирилл Левит.